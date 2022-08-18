Türkiye Gazetesi

Rize'den Trabzon istikametine gitmekte olan O.N.K’nin kullandığı 61 ADV 481 plakalı tur otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karadeniz Sahil Yolu Yomra Kavşağı’nda kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca arkadan çarptı.

Kazada, otobüs sürücüsü O.N.K ile diğer araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan bazıları uzun uğraşlar sonrası itfaiye ekiplerinin de yardımı ile sıkıştıkları yerden çıkartılırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldılar.

KAHVALTIDA DELİ BAL YEMİŞ

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan otobüs şoförü O.N.K. polise verdiği ilk ifadesinde sabah kahvaltıda ’Deli Bal’ yediğini ve bu nedenle kaza anı fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan Düzce’de geçtiğimiz günlerde deli bal yiyen ayının kendinden geçtiği anlar cep telefonu kameralarına yansımış, deli bal yiyen ayı ulusal ve uluslararası basında uzun süre gündemde kalmıştı.

Deli bal kabusu Düzce'de, halk arasında 'deli bal' olarak bilinen acı baldan yiyen kadın hastanelik oldu. Baygın halde bulunan kadın ölümden döndü.