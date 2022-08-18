Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18-22 Ağustos tarihlerine ait hava durumu raporunu yayınladı.Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken, İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı yapıldı.

5 İL İÇİN SICAKLIK UYARISI

Diğer yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli'de yüksek sıcaklık beklendiği ve sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle; güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardıldı.

19 AĞUSTOS CUMA

Marmara ve Karadeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken Ege, Akdeniz ve İç anadolu mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

20 AĞUSTOS CUMARTESİ

Karadeniz Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

21 AĞUSTOS PAZAR

Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta gök gürültülü sağanak yağış beklenirken Doğu Karadeniz bölgesinde sağan yağış bekleniyor. Diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

22 AĞUSTOS PAZARTESİ

Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz Bölgesi, Ardahan, Artvin, Hatay ve Osmaniye'de gök gürültülü sağanak yağış beklenirken diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji saat verip uyardı: 2 bölge, 9 ilde sağanak (18 Ağustos 2022) Meteoroloji günlük hava tahmin raporuna göre; Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Kırklareli'nin kuzeyi, Isparta, Burdur, Konya'nın batı kesimleri, Tokat, Gümüşhane ile gece saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın ve Düzce'nin kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Bu saatlere dikkat! 2 bölge, 4 ilde sağanak alarmı (17 Ağustos 2022 hava durumu) Meteoroloji, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile öğleden sonra Kırklareli ve Tekirdağ, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısı, Sinop'un iç kesimlerinde sağanak yağış beklendiğini duyurdu.