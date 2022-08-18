Türkiye Gazetesi

Sivas’ın Şarkışla'da yaşayan Cengiz Sarı ile eski eşi barışma kararı aldı. Ancak ikilinin bu kararı, kadının erkek kardeşlerini kızdırdı.

H.D. ile M.D, Belkent Caddesi üzerinde karşılaştıkları Sarı'yı önce darbetti, sonra silahla ateş etti. Zanlılar kaçarken vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Sarı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan şahıs, doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelilerin peşine düştü. İkili, Kayseri il sınırında kıskıvrak yakalandı.

Eniştesi tarafından öldürülmüştü, son yolculuğuna uğurlandı Çorum’da ablası ile tartışan eniştesi tarafından silahla vurularak öldürülen Ezgi Taşkıran, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Hayatını kaybeden Ezgi Taşkıran’ın nişanlı olduğu, 1 ay sonra ise evleneceği öğrenildi.

Niğde'de dehşet: Baldız eniştesini öldürdü Niğde’nin Bor ilçesinde bir kadın, eniştesini sokak ortasında silahla öldürdü.