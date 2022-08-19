Söke'deki orman yangını kontrol altına alındı. Yangın Akçakonak Mahallesi'nin üst kesimlerindeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 40 dönüm ormanlık ve zeytinlik alan zarar gördü.
Aydın'da orman yangını Aydın’ın Germencik ilçesinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
İzmir Buca'da orman yangını İzmir’in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahalesi ile 46 dakikada kontrol altına alındı.