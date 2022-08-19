Türkiye Gazetesi

İzmir Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece geç saatlerde Bayındır ilçesi Pınarlı Mahallesi yakınlarında bulunan kırsal alana uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda, şüphelilerden birisinin av tüfeğiyle ateş açması sonucu Astsubay E. B. burun kısmından yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerin ardından yaralı astsubay, Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından astsubay E. B., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan Astsubay E. B’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olaya karıştığı belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için jandarma ekiplerinin geniş çaplı çalışma başlattığı bildirildi.

Torbacıların uyuşturucu kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı Ümraniye’de uyuşturucu satan iki torbacı, uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Bakan Soylu duyurdu: 310 kilo uyuşturucu ele geçirildi Uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla sürüyor. İçişleri Bakanı Soylu, yurtdışına gönderilmek üzere olan 310 kilo uyuşturucunun ele geçirdiğini duyurdu. Operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.