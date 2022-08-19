Türkiye Gazetesi

İstanbullular sabah saatlerinde gözlerini sisli havaya açtılar. Özellikle Karadeniz bölgelerinde sık sık rastlanan hava olayı sis ile bu sabah erken saatlerden itibaren İstanbul'un bazı noktalarında etkisini yoğun bir şekilde gösterdi.

Sabah saatlerinde etkili olan sis, Alibeyköy, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa’da etkili oldu. Pierlotti Tepesi’nde görülen sis kartpostallık manzaralar oluşturdu.

HALİÇ KÖPRÜSÜ KAYBOLDU, TRAFİK OLUMSUZ ETKİLENDİ

Görüş mesafesinin belirli ölçüde düşmesi nedeniyle Haliç Köprüsü gözden kayboldu. Haliç Köprüsü’nde de etkili olan sis, görüş mesafesinin düşmesiyle trafiği olumsuz etkiledi.

Haliç Köprüsü'nde feci kaza: Motosikletli kurye bariyerlere çarptı Haliç Köprüsü’nde yağış nedeniyle kontrolünü kaybeden motosikletli kurye bariyerlere çarptı. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Haliç Köprüsü üzerinde bir araç alev alev yandı Haliç Köprüsü üzerinde seyir halindeyken bir anda motor kısmından dumanlar yükselen otomobil alev alev yandı. Araç içerisinde bulunan 4 kişi son anda kendilerini dışarı atarken otomobil yangın sonrası küle döndü.

Haliç Köprüsü'nde feci kaza: 2 ölü İstanbul Haliç Köprüsü Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.