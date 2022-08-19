Türkiye Gazetesi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Adatepe Mahallesi'nde meydana feci olay geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Turan (40), Sadi Turan (39) ve Enes Turan (24) atlı kardeşler vanayı açmak için drenaj kuyusuna girdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Üç kardeş zehirlenerek olay yerinde hayatını kaybetti. Ölen kardeşlerin cesedi otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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