Salihli'den aldığı işçileri Alaşehir'e götüren M.A. idaresindeki 45 J 5047 plakalı işçi servisine Kavaklıdere Mahallesi mevkiinde saat 00.45 sıralarında A.B. idaresindeki 45 AEZ 344 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle işçi servisinde bulunan 14 işçi ve şoför ile otomobildeki 2 kişi olmak üzere toplam 17 kişi hafif şekilde yaralandı. Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı.

Görülmemiş kaza! İki uçak havada çarpıştı Görülmemiş kaza! İki uçak havada çarpıştı ABD'nin California eyaletinde bir uçak pistine iniş yapmak isteyen 2 uçak havada çarpıştığı öğrenildi. Hava kazasında birden fazla kişinin öldüğü raporlandı.

Kastamonu’da zincirleme kaza, 3 ölü var Kastamonu’da zincirleme kaza, 3 ölü var Kastamonu’da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Deli bal kazaya neden oldu Deli bal kazaya neden oldu Otobüs şoförü kahvaltıda yediği deli baldan etkilenerek fenalaştı, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. 5 kişinin yaralandığı kazada can kaybı olmaması sevindirdi.

 