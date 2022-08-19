Türkiye Gazetesi

e-Devlet Kapısı'nın her geçen gün gelişen hizmetleriyle Türkiye'nin dijital yüzü olmaya devam ediyor. Platformda 88 kuruma ait 6 bin 600’den fazla dijital hizmet vatandaşların kullanımına sunuluyor ve her geçen gün gelişmeye devam ediyor.

Milyonlarca vatandaşın işini kolaylaştıran ve birçok kamu kurumundaki sıralara son veren e-Devlet, bir yeniliğe daha imza attı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı kullanımının artık mobil abonelerin internet kotasından harcamayacağını açıkladı.

"İNTERNET KOTALARINDAN HARCAMAYACAK"

Koç, vatandaşların dijital hizmete her yerden ulaşabilmesi için aralıksız çalışmalarını sürdürdüklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"e-Devlet Kapısı'nda amacımız tüm vatandaşlarımızın 7/24 işlerini en kısa sürede ve en güvenli şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak. Bu amaç doğrultusunda vatandaşlarımızın işlemlerini her koşulda yapabilmeleri için çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza güzel bir haber vermek isterim. Bundan sonra, mobil abonelerin e-Devlet Kapısı kullanımı internet kotalarından harcamayacak."

Koç, bu kapsamda mobil operatör firmalarıyla görüştüklerini belirterek, "e-Devlet Kapısı kullanımının mobil abonelerin internet kotasından harcamaması için tüm çalışmalar tamamlanarak, vatandaşlarımızın kullanımına açıldı. Artık e-Devlet Kapısı'nda kullanılan internet, mobil abonelerinin kullanım kotasından düşmeyecek" ifadelerini kullandı.

e-Devlet Kapısı'nı geliştirmek için yenilikçi ve vatandaşın hayatını kolaylaştıran fikirlere her zaman önem verildiğini dile getiren Koç, etkin, kolay, hızlı ve güvenilir e-Devlet Kapısı kullanımı için 7/24 çalışıldığını sözlerine ekledi.

Adli sicil silme ve düzeltme e-Devlet Kapısı'nda Adli sicil silme ve düzeltme talebi başvuruları da artık e-Devlet Kapısı’ndan hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilecek. Vatandaşlardan gelen taleplerin ön planda tutulduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, yeni uygulamanın da vatandaşlardan gelen talepler üzerine hayata geçirildiğini ifade etti.

Yeni yıl hedefine ulaşıldı! E-Devlet'in kullanıcı sayısı 60 milyonu geçti E-Devlet'te kullanıcı sayısı 60 milyonun üzerine çıktı. Pandemi vatandaşların ihtiyaç uyduğu hizmetlerin E-Devlet ile bir tuş kadar yakın olması ise kullanımı arttırdı. Yapılan ankete göre, sistemden yararlanan vatandaşların yüzde 95'i verilen hizmetlerden memnun. e-Devlet Kapısı kayıtlı kullanıcı sayısının bu yıl 60 milyon kişiye çıkması amaçlanıyordu.