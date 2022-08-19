Türkiye Gazetesi

Boşanmak isteyen eşine ve ailesine dehşeti yaşatan damadın ifadeleri kan dondurur nitelikte. İzmir'de meydana gelen feci olayda dün saat 07.30 sıralarında Gülyaka Mahallesinde bulunan bir 4 katlı binanın 1’inci katındaki daireye balkondan tırmanarak çıkan Recep U., yanında getirdiği tabancayla boşanma aşamasındaki eşi Berivan Uslu (32), kayınpederi Şemsettin Çelik (61) ile 2 baldızına ateş etti.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

BABA VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Berivan Uslu ile Şemsettin Çelik’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralı durumdaki baldızlar Gülistan Ç., ile Şirvan Ç., sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

DAHA ÖNCE DE EŞİNİ BIÇAKLAMIŞ

Olayın ardından 3 çocuğundan 2’sini alarak bölgeden hızla kaçan ve bir süre sonra Buca ilçesinde yakalanan katil zanlısının yanında çocukları olmadığı öğrenilirken, zanlının daha önce Batman’da yaşarken eşi Berivan Uslu’yu bıçaklayarak yaraladığı ve şikayetçi olmaması için de darp ettiği ileri sürüldü.

KATLİAMI NEDEN YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Gözaltına alınarak emniyete götürülen katil damadın yaptığı katliama dair sorgusunda “Batman’dan İstanbul’a oradan da İzmir’e geldim ve boşanma davası açtığı için öldürdüm” dediği öğrenilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan Recep U., adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, dün akşam saatlerinde otopsi işlemleri tamamlanan cenazelerin aileye teslim edildiği ve baba-kızın götürüldükleri memleketleri Batman’da defnedilecekleri belirtildi.

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