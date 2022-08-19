Türkiye Gazetesi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (Marka Taklit Suçu) kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu Canik ilçesinde bir depoya baskın düzenledi.

Depoda yapılan aramada 1 adet paketleme cihazı, 1 adet silikon tabancası, 2 adet elektrikli terazi ve 4 bin 539 adet taklit olduğu değerlendirilen çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı ve çay ürünleri ele geçirildi.

Gıda terörüne Bakanlık darbesi: Taklit ve hileli 559 ürün açıklandı Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapılan aralarında; et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ile çikolataların yer aldığı, 371 firmaya ait 559 parti ürünü bir liste yayımlayarak kamuoyuna bildirdi.

Sahte fotoya kameralı koruma Sony, kamera içi sahteciliğe karşı korumalı fotoğraf teknolojisini kurumsal iş kullanıcılarının kullanıma sundu.

Kosova polisi halkı uyardı: Sahte haberlere inanmayın! Kosova’nın kuzeyindeki gerginliğin ardından açıklama yapan polis, “Tüm medyayı ve vatandaşları, durumu istikrarsızlaştırmaya ve panik oluşturmaya meyilli sahte haberlere kapılmamaya davet ediyor ve çağırıyoruz” dedi.