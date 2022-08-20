Türkiye Gazetesi

Tacihan YONGACI

Gençlerin evde zamanlarının önemli bir kısmını geçirdikleri genç odaları, aynı zamanda dinlenmek için doğal olarak kullanılan hayat alanları arasında yer alıyor. Birçok evde gençler için ayrılan genç odaları, yine onların dinlemenin yanı sıra çalışma odaları şeklinde de kullanılıyor. Bu sebeple dekorasyon bakımından iyi tasarlanmış bir odanın, çalışma verimini artıracak özelliklere sahip olması da kaçınılmazdır. Tüm bu amaçlar için genel bir kullanıma hitap etmesi sebebiyle, genç odası dekorasyonu diğer alanlara göre biraz daha farklılık göstermektedir. Dekoratif genç odası takımları, dekorasyonun en temel noktasını oluşturmaktadır. Bu yüzden genç odası tasarımı yaparken, alınacak mobilyaların dekorasyona ne katacağının iyi bir şekilde hesaplanması oldukça önemli rol oynamaktadır.

ODAKLANMAYI ENGELLEYEBİLİR

Genç odalarının dekorasyonu yapılırken, evde ayrı bir çalışma odası varsa dekorasyonda biraz uçarı tarzlar tercih edilebilir. Çünkü çalışmaların çalışma odasında yapılacak olması sebebiyle, genç odası içerisinde dikkat dağıtıcı objelerin olması hiçbir sorun teşkil etmeyecektir. Bunun bilincinde olarak bir dekorasyon tercih edilmesi, istenilen tarzda dekoratif görüntü elde etmenin önünü açacaktır.

Şayet gençlerin kendi odalarında çalışmaları gerekiyorsa rahatlığın ve konforun bir arada sunulduğu bir tasarımın yanında, dikkat dağıtmayacak objelerin kullanılması da zorunlu hâle gelmektedir. Aksi takdirde güzel bir dekorasyon yapılmış olsa da çalışma veriminin düşmesi de söz konusu olabilecektir.

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