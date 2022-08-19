Türkiye Gazetesi

Bir ilginç olay İstanbul Şişli'de yaşandı. Şişli Cinderesi Sokak üzerinde meydana gelen olayda araçta bulunan iki kişi aracı bir otoparka getirdi ve burada araç içinde oturmaya başladılar. Bir süre araç içerisinde arkadaşıyla birlikte alkol alan Oktay Başbu uykuya daldı.

ARKADAŞINI ARACA KİLİTLEDİ VE GİTTİ

Diğer arkadaşı bu sefer uyuyan Oktay Başbu’yu araç içerisinde kilitleyerek kayıplara karıştı. Saatler sonra site sakini bir vatandaş ise araç içerisinde hareketsiz bir şekilde bir kişinin olduğunu görmesi üzerine durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

KURTULUNCA İLK İŞİ SİGARA İÇMEK OLDU

Kısa bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde mahsur kalan kişiyi çıkarmak için otomobilin camını kırdı. Camın kırılması üzerine kurtulan genç ise hiçbir şey olmamış gibi sigara yaktı.

ARKADAŞINA ULAŞILAMADI

İtfaiye ekiplerinin kırdığı cam sonrası kurtulan gencin sergilediği hareketler ise ekipleri de şaşırttı. Öte yandan arkadaşı tarafından araç içerisinde kilitlediği iddia ettiği arkadaşına ise ulaşamadığı öğrenildi.

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