Türkiye Gazetesi

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Menderes ilçesi Kısık Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, Y.K. tarafından istasyon içerisinde özel bir kafeste beslenen Hint maymunu, 2 yaşındaki bir çocuğun elini ısırdı. Elinden yaralanan küçük çocuk tedavi için hastaneye götürülürken, ihbar üzerine adrese jandarmanın yanı sıra Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri sevk edildi. Ekipler tarafından yakalanan maymun, Sasalı Doğal Yaşam Parkı içerisinde bulunan hayvanat bahçesine teslim edildi.

4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 18/1 maddesi uyarınca ticareti yasaklanan yerli ve yabancı hayvanların beslenmesi maddesini ihlalden Y.K.’ye 11 bin 838 TL para cezası kesildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Güneş lekesi sandılar, maymun çiçeği çıktı: Üç günde burnu çürüdü! Almanya’da yaşayan 40 yaşındaki bir adam burnunda kırmızı bir noktayla doktora gitti. Üç gün sonra burnu karardı ve vücudunda lezyonlar belirdi. Burnunda güneş yanığı olduğu düşünülen kırmızı nokta, zamanla değişti. Yaptırdığı HIV testi pozitif çıkan adamın yaptırdığı maymun çiçeği virüsü testi pozitif çıktı ve 3 gün içerisinde burnu çürüdü.