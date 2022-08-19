Türkiye Gazetesi

Kan donduran cinayeti ve cani kocanın vahşice öldürdüğü kadını 'Baron' buldu. Ankara'da iddialara göre, Gölbaşı ilçesine bağlı İncek Mahallesi’ndeki bir evde geçici olarak ikamet eden Ayşen Çöl ile eşi D.Ç. tartışmaya başladı. Kısa sürede alevlenen tartışmada D.Ç., evde bulunan çekiçle eşinin kafasına defalarca vurdu.

Kafatası kırılan ve kanlar içerisinde kalan talihsiz kadın hayatını kaybetti.

'BENİ TERK ETTİ' DEDİ ORTADAN KAYBOLDU

Eşinin cansız bedenini alüminyum folyoya sardıktan sonra evin bahçesine gömen cani koca, çevresindekilere eşinin kendisini terk ettiği yalanını söyleyerek kayıplara karıştı. Olayın yaşandığı ev D.Ç.'nin ayrılması sonrası bir emlak firması tarafından satın alındı.

'BARON' KÖPEK OLAYI AYDINLATTI

Durumdan habersiz olan firma sahibi, ‘Baron’ ismini verdikleri köpeği bekçilik etmesi için evin bahçesinde bıraktı. Bahçe düzenlemesi için eve tekrar uğrayan firma sahipleri, Baron’un bahçede toprağı eştiğini gördü. Çukura doğru yaklaştıkça ağır bir koku duyan firma sahipleri, Ayşen Çöl’ün yaklaşık 1,5 ay önce gömülmüş cesedi ile karşılaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine Ayşen Çöl’ün cansız bedeni çukurdan çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Kan donduran cinayeti işleyen cani koca ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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