Türkiye Gazetesi

Görgü tanıkları, orman, Büyükşehir ve Orhaneli Belediyesi ekiplerinin yangına çok kısa sürede müdahale ettiklerini, bir saat içinde 4 helikopter ve 3 uçağın bölgeye sevk edildiğini bildirdiler.

Orhaneli-Büyükorhan yol ayrımındaki çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı.



Orhaneli ve Büyükorhan işletme şefliğinin yanısıra Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Orhaneli Belediyesi itfaiye ekipleri, 4 helikopter ve 3 uçağın müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarında bölgedeki köylüler ve vatandaşlar, arama kurtarma ekipleri, orman ve belediye işçileri de canla başla çalıştı.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğünden 4 helikopter, 3 uçak, 7 arazöz, 2 su tankeri ve 28 personel ile müdahale edildiği bildirildi. 2 saat gibi kısa sürede söndürülen yangın ile yüzlerce çam ağacının alevlere teslim olması önlendi. Yangını soğutmak için uçaklar ilaçlı su sıkarak müdahaleyi sürdürdüler.

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