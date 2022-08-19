Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde yaşanan kaza resmen faciaya yol açtı. Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan dönen kamyona bir otomobil resmen saplandı
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar, yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden sürücü ise itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.
METRELERCE ARAÇ KUYRUĞU
Meydana gelen kaza sonrasında Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Oluşan araç kuyrukları ve kaza yeri havadan görüntülendi. Tek şeritten sağlanan trafik ise yaklaşık 3 saat sonra kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
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