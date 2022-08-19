Olay, Kırıkkale'de İsmet İnönü Caddesi üzerindeki dolmuş durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.B. isimli bir kadın, çocuğuyla birlikte alışveriş sonrasında evine gitmek için dolmuşa bindi. Dolmuşun camından kolunu çıkartan kadına nereden geldiği belli olmayan mermi isabet etti. Kolundan yaralanan kadına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kolundan yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Çocuğuyla alışverişten dönüyordu: Dolmuşta evine giderken mermi isabet etti
19.08.2022 - 17:23 | Son Güncelleme: 19.08.2022 - 17:27
Türkiye Gazetesi
Kırıkkale'de alışveriş sonrası çocuğuyla evine gitmek için bindiği dolmuşun camından kolunu uzatan kadına yorgun mermi isabet etti. İlk müdahaleyi çevredekilerin yaptığı kadın hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, Kırıkkale'de İsmet İnönü Caddesi üzerindeki dolmuş durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.B. isimli bir kadın, çocuğuyla birlikte alışveriş sonrasında evine gitmek için dolmuşa bindi. Dolmuşun camından kolunu çıkartan kadına nereden geldiği belli olmayan mermi isabet etti. Kolundan yaralanan kadına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kolundan yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : dolmuş,yorgun mermi,kırıkkale,
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