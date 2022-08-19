Otoyolda Ankara istikametine seyreden Kamil P. idaresindeki Mehmet Y. yönetimindeki Gökhan Y'nin kullandığı otomobil ve Engin S. idaresindeki otomobiller Bataklıçiftlik mevkiinde çarpıştı.
KAZADA 7 KİŞİ YARALANDI
Kazada, 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
ANKARA İSTİKAMETİNDE ULAŞIM DURDU
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Korkunç kaza! Otomobil, kamyona ok gibi saplandı: Ölü ve yaralılar var Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde bir kamyon kaygan yol sebebiyle kontrolden çıktı ve yan yattı. O esnada yoldan geçen bir otomobil, kamyona ok gibi saplandı. Kazada, otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.