Türkiye Gazetesi

Erzincan-Sivas kara yolunda heyelan meydana geldi, ulaşım çift yönlü olarak durdu. Sakaltutan mevkiinde etkili olan kısa süreli sağanak, heyelana neden oldu. İki farklı noktadaki heyelan nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı.

Karayolları ekiplerinin iş makineleriyle çalışma başlattığı bölgeye giden yetkililer heyelan yerinde incelemelerde bulundu. Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Ayrıca Erzincan'daki Üniversite Kavşağı'nda önlem alan trafik ekipleri, araçların Sivas istikametine geçişine izin vermiyor.

AFAD teyakkuza geçti: 3 il için sel ve heyelan uyarısı Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonrası Kastamonu ve Zonguldak'ta dereler taşıp yollar kapanırken AFAD'dan bir uyarı daha geldi. Yarına dikkat çeken AFAD, Bartın, Kastamonu ve Zonguldak’ta beklenen şiddetli yağış nedeniyle teyakkuza geçti. Vatandaşlar, sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara cami ve belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla uyarılıyor.

Sağanak yağış heyelana sebep oldu: Iğdır-Erzurum yolu kapandı Iğdır’da yaşanan sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Söz konusu heyelan sebebiyle Iğdır-Erzurum yolu ulaşıma kapandı.