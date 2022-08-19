Türkiye Gazetesi

Manisa Kula Devlet Hastanesi'ne akşam saatlerinde gelen M.U.Ş, 5 aylık oğlu Arel'in çok ağladığını ve sağlığından endişe ettiğini söyledi. Şahıs, doktor evladını muayene ettiği sırada ortadan kayboldu. Babayı bulamayan sağlık çalışanları, polise haber verdi. Bu arada sağlıkçılar, aç olduğunu anladıkları minik Arel'e mama alıp besledi.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, araçla kaçan şahsın yakalanması için hareke geçti. Uşak'a doğru kaçtığı belirlenen M.U.Ş'nin Afyonkarahisar'daki eşini bıçakladıktan sonra oğlunu kaçırdığı öğrenildi. Ardından da oğlunu kaçırdığı tespit edildi. Şahsın hakkında uzaklaştırma kararı olduğu ve hakkında yakalama karara çıkarıldığı bildirildi.

Emniyet güçlerinin ulaştığı yaralı anne, Kula'ya davet edildi. Bebek, kendisine teslim edilecek. Öte yandan, baba aranıyor.

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