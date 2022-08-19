Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Soma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza, Soma-Savaştepe karayolu Sevişler Mahallesi mevkisi otoyol yol ayrımında, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi.

Araçlarda bulunan aynı aileden Azime, Nurcan, Ramazan ile çocuklardan Hamza ile Halil Ö. ile diğer araçtaki ismi öğrenilemeyen iki kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye kurtarma ekibi yönlendirildi.

Yaralılar ilk müdahaleleri sonrasında Soma Devlet Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Korkunç kaza! Otomobil, kamyona ok gibi saplandı: Ölü ve yaralılar var Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde bir kamyon kaygan yol sebebiyle kontrolden çıktı ve yan yattı. O esnada yoldan geçen bir otomobil, kamyona ok gibi saplandı. Kazada, otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Kastamonu’da zincirleme kaza, 3 ölü var Kastamonu’da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.