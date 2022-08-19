Türkiye Gazetesi

Ege Denizi'nden Avrupa'ya gitmeye çalışan 59 düzensiz göçmen, Yunanistan unsurları tarafından geri itildi. Lastik bot içlinde hayatta kalma mücadelesi veren mültecilerin imdadına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Ekipler, İzmir Urla açıklarında 59 kişiyi kurtarıp karayı çıkardı.

Bu olaydan birkaç saat sonra Karaburun açıklarında da içinde göçmenler olan lastik bot, motor arızası sebebiyle sürüklendi. Mültecilerin yardım talebi üzerine ekipler yönlendirildi. Burada da 41 göçmen kurtarıldı.

Çeşme'de ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu 57 kişiyi yakaladı. Yine Karaburun ilçesinde, Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) lastik bot içerisindeki mültecilerin yanına gitti. Gemiye alınan 51 düzensiz göçmen karaya götürüldü.

Mülteciler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bakanlar görüştü: Lübnan, Suriyeli mültecileri geri gönderiyor Suriye Yerel Yönetim ve Çevre Bakanı Hüseyin Mahluf ile Lübnan Göçmen Bakanı Issam Sharafeddine, yoğun kamuoyu eleştirisine rağmen ayda 15 bin Suriyeli mülteciyi Lübnan'dan sınır dışı etme planını görüştü.

Bakan Akar'dan Suriyeli mülteci açıklaması: Topraklarına dönmelerini sağlayacağız Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyindeki hayat şartlarının normalleştirileceğini söyleyerek, "Türkiye’deki Suriyeli kardeşlerimizi evlerine ve topraklarına dönmelerini sağlayacağız." dedi.