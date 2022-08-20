Türkiye Gazetesi

Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji günün hava durumu tahmin haritasını paylaştı, 20 Ağustos 2022 beklenen en yüksek sıcaklıklar ve hava durumu nasıl olacak belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii ile Sivas, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarında nemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile ülkemizin doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



20 Ağustos 2022 hava durumu tahmin haritası

Marmara

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ege

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney kıyılarında kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Akdeniz

Cumartesi Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu

Cumartesi öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu

Cumartesi öğle saatlerinde Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahminler arasında.

Meteoroloji uyardı: 5 ilde sağanak alarmı Metteoroloji, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevresinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurarak, dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.