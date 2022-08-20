Türkiye Gazetesi

Gözü bozuk olduğu için lens kullanan genç kız ihmalkarlığının sonucunu ağır ödedi. Günlük kullanıma uygun olan gece çıkarılması gereken lensleri çıkarmayan genç kız ‘bir şey olmaz’ diyerek lensleriyle uyudu. Lenslerini çıkarmayan kız sabah uyanında adeta dehşeti yaşadı.

YAŞADIKLARINI KAYIT ALTINA ALDI

Yaşananları kayıt altına alan genç kız TikTok hesabından o anları paylaştı. Sabah kalktığında aynaya bakan genç kız hayatının şokunu yaşadı. Kızarık ve şişik bir gözle uyandı. O halini gören genç kızı korku sardı.

GÖZÜNÜN RENGİ TAMAMEN DEĞİŞTİ

Feci olaydan sonra doktora koşan genç kız gözünün mantar kaptığını öğrendi. Sadece mantar kapmadı gözünün rengi de değişti. Ameliyat olan genç kız, ameliyattan sonra da aynı problemleri yaşadı.

AMELİYAT ETKİLİ OLMADI

Göz rengi hala aynı olan gencin 'bir şey olmaz' videosu ise yorum yağmuruna tutuldu. Dikkat çeken yorumlardan biri ise, "Göz tasarruf edilecek bir organ değildir" şeklinde oldu.

Gözlük ve lens tarih olacak Görme bozukluklarıyla ilgili genler bulundu. Üretilecek hapla gözlük ve lens kullanımına gerek kalmayacak.