Türkiye Gazetesi

Gaziantep-Nizip otoyolunda bir otobüsün şarampole devrilmesi olayına müdahale eden park halindeki ambulans ve itfaiye aracına başka bir otobüs çarptı. Otobüsün devrilmesi sonucu bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

İHA ÇALIŞANLARI HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görüp yardıma koşan İhlas Haber Ajansı'nın canlı yayın aracı da kazaya karıştı. Yaralıları sedyeyle taşımaya çalışan İHA ekibinden Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver devrilen otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Muhammed Abdülkadir Esen - Umut Yakup Tanrıöver

Gaziantep Valisi Gül, "İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var, aralarında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci var" açıklamasında bulundu. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükselirken, 21 kişi de yaralandı.

Öte yandan kaza nedeniyle otoyolun Nizip istikameti ulaşıma kapandı.

BAKANLARDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kazada hayatını kaybedenler için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Kurum, mesajında "Gaziantep-Nizip kara yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. İtfaiye teşkilatımızın, sağlıkçılarımızın, basın camiamızın, milletimizin başı sağ olsun. Yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Başımız sağ olsun. Gaziantep Nizip Otoyolunda kazaya müdahale eden 112 Sağlık, İtfaiye ve Polis ekiplerine çarpan otobüsün yan yatması sonucu ilk belirlemelere göre; 2 Sağlık Görevlisi, 2 İHA Muhabiri, 3 İtfaiyeci, 8 yolcu olmak üzere toplam 15 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Valimiz, Emniyet Müdürümüz kaza yerindeler. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

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