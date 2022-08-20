Türkiye Gazetesi

Mahalleli pire ve kene korkusuyla adeta sokağa çıkamıyor. Edremit'in Kadıköy Mahallesi’nde sahipsiz sokak hayvanları nedeniyle sokaktaki evlerde pirelerin uçuştuğu, kenelerin de sokakları sardığı belirtildi.

Kadıköy Mahallesi’ndeki 20. sokakta sahipsiz hayvanlarla, sokaktaki evlerin önlerinin belediye ekiplerince ilaçlanmasını ve zavallı hayvanların bu parazitlerden kurtulmasını isteyen vatandaşlar durumu Fatih Mahallesi Muhtarı Hasan Bodur’a aktardı.

SOKAĞA ÇIKAMAYACAK DURUMDALAR

Sokak sakinleri uçuşan pireler ve keneler yüzünden evlerinin önüne bile çıkamayacak durumda olduklarını belirterek, sokakta oyun oynayan çocuklarının eve döndüklerinde kaşındıklarını belirtti.

Mahalleli sokağı etkisi altına alan kene ve pire sorununa çare bulunmasını istediklerini söylediler.

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