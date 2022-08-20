Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada "Çipetpet" diye bilinen videodaki "Arnavut Şevket" lakaplı Şevket Kokal, pozitif enerjisi ile fenomen haline gelmişti. Kuş sevgisiyle bilinen Kopal'ın 95 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Arnavut Şevket'in, 20 Ağustos Cumartesi günü Karacaahmet Mezarlığı girişindeki Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karaca Ahmet Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.

Şevket Kopal, "Çipetpet" ile ünlü olmasının ardından bir GSM operatörünün reklamında oynamış ve “2014 Yılının Enleri Ödülleri"nde en iyi reklam filmi ödülünü almıştı.

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