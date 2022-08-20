Türkiye Gazetesi

Örencileri taşıyan servis ve otomobil çarpıştı, yürekler ağza geldi. Merkez Ulukent Mahallesi Dibekli Sokakta meydana gelen kazada otomobil ile özel eğitim okulunda eğitim gören öğrencileri taşıyan minibüs çarpıştı.

4'Ü ÖĞRENCİ 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada 4’ü özel eğitim öğrencisi olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Kazayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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