Türkiye Gazetesi

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale eden itfaiye, sağlık ekipleri ve İhlas Haber Ajansının (İHA) canlı yayın aracına, kaza yerinden yaklaşık 200 metre geride devrilen ve kayan yolcu otobüsü çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre aralarında 3 itfaiye, 4 sağlık personeli ile İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

TGRT Haber canlı yayınına katılan İHA Muhabiri Said Vakkas Yağcı, kazaya dair detayları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Vakkas, "Ne denir bilemiyorum açıkçası. Çok söyleyecek bir şey de yok. Kaza ihbarına geldik, arkadaşlarımızın vefat ettiğini öğrendik. Çok kötü bir kaza" dedi.

Vakkas, "Gaziantep Valisi Davut Gül az önce bir açıklama yaptı. 15 ölü var dedi. Diyecek bir şey yok, 5-6 aracın karıştığı bir kaza, otobüs devrildi. İki arkadaşımızı kaybettik, 15 vatandaşımızı kaybettik... Ne denilebilir bilmiyorum. Çok kötü durumdayım. Kaza ihbarına geldik, böyle bir şeyle karşılaştık. Kimse yaşamasın böyle bir şeyi. Diyecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"SAATLER ÖNCE MESAİ YAPTIĞIMIZ ARKADAŞLARIMIZI KAYBETTİK"

Ardından NTV yayınına da katılarak bilgi veren Vakkas Yağcı gözyaşlarına hakim olamazken, zaman zaman konuşmakta da güçlük çekti. Vakkas, "Saatler önce birlikte mesai yaptığımız arkadaşlarımızı kaybettik. Bir şeyler anlatabilmek çok zor" dedi ve kazayla ilgili şunları söyledi:

"Çok kötü durum. Burası savaş alanı gibi. Kaza için gelmiştik biz basın mensubu olarak. Geldiğimizde korkunç manzarayla karşılaştık. Saatler önce mesai yaptığımız arkadaşlarımızı kaybettik. Çok kötü, durum çok kötü. Nasıl olduğunu kimse kestiremiyor. Çok büyük bir kaza. Ölenler arasında itfaiye ekibi, sağlık ekipleri ve iki mesai arkadaşımız var. Diyecek bir şey bulamıyoruz, bir şeyler anlatabilmek çok zor. Mesai yaptığımız arkadaşlarımızı, 15 vatandaşımızı kaybettik."