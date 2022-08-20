Türkiye Gazetesi

Dijital çağ ile birlikte internet ve sosyal medya üzerinden her şey paylaşılabiliyor veya yapılabiliyor. Bu durum iyi olduğu kadar kötü sonuçlarıda beraberinde getirebiliyor. Öyle ki sosyal medya üzerinden dolandırılma olayları özellikle son yıllarda bir hayli arttı. Bu durumda ddikkatli olmak, yazılan veya yapılan her paylaşıma inanmamak gerekiyor aski takdirde dolandırıcıların tuzağına düşülebiliyor. Buna verilebilecek örneklerden biri de Yalova 'da yaşandı.

Yalova'da yaşayan ve isminin açıklanmasını istemeyen kadın, uzun süredir takip ettiği hesabın başkaları tarafından ele geçirildiğini anlamadığı için gördüğü "Borsa yatırımıyla 1 saate bol kazanç" hikaye paylaşımları üzerine bilmeden dolandırıcılarla irtibata geçti.

İSTENİLEN PARAYI HEMEN YATIRDI

Dolandırıcıların, hikaye ve paylaşımlardaki benzer şekilde büyük kazançlar elde eden kişilere ait banka dekontları ile mesajlarını görünce bu kişilere inanan mağdur, istenilen 3 bin lirayı verilen banka hesabına yatırdı.

Kendini Uğur A. olarak tanıtan sözde borsa uzmanıyla mesajlaşmaya devam eden kadından, kazandığını düşündüğü 120 bin 200 lira için 18 bin lira daha istendi. Başta ödeme yapmak istemeyen kadın, aksi takdirde şirketin ödeyeceği KDV için dosyasının avukata gönderileceği söylenince tedirgin olup bu kişilerin hesabına 18 bin lira aktardı.

SÖZDE UZMANLAR İLETİŞİMİ KESİNCE DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Hesabına söz verilen paranın yatırılmaması ve zanlıların kendisiyle iletişimi kesmesi üzerine dolandırıldığını fark eden mağdur, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi oldu. Aynı yöntemle 5 kişiyi daha dolandırdıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce başlatılan çalışma sürüyor.

Dikkat! İnternet sitelerinden emlak dolandırıcılığında yeni yöntem Emlak ilan siteleri üzerinden farklı daire fotoğraflarıyla kandırıp, ofise çağıran ve alıcıya başka daireler için kapora sözleşmesi imzalatma yöntemiyle daire almak veya kiralamak isteyen vatandaşları dolandırma olayları arttı. İlanlarda farklı adresteki lüks semt konutlarının fotoğraflarını ve adreslerini veren sözde emlak ofisleri, müşteri geldiğinde ise ucuz semti ve evleri gösterdiği de biliniyor. İnternet siteleri üzerinden kullanılan yöntemlere karşı ise emlak danışmanları ise evin tapusunun fotokopisini almadan ve araştırmasını yapmadan kesinlikle sözleşme imzalanmamasını söylüyor.

Dolandırıcılar şimdi de onlara gözünü dikti: Ev sahipleri dikkat boş evlerinize perde asın Dolandırıcılar şimdi de boş evlerin peşine düştü. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, dolandırıcıların boş gördükleri evleri ev sahiplerinin haberi olmadan başka birilerine kiraya vermeye çalıştıklarını söyledi. Şahin, “Dolandırıcılar çilingire kendini ev sahibi olarak tanıttığında çilingir o durumun sağlamasını yapmıyor ve bu sayede evi açtırarak, rahatlıkla kiraya veriyor. Ev sahipleri boş evlerini mutlaka perde ile kapatmalılar. Kira konusunda da işi sağlama alıp, kiracıyla bizzat muhatap olmalılar.” dedi.

Dolandırıcılığın böylesi: Aynı evi 5 kişiye sattılar Avcılar’da müteahhittin aynı evi 5 kişiye satıp dolandırdığı ortaya çıktı. Müteahhittin aynı tapuyu bir hafta sonra anahtar teslim yapacağım diyerek birden fazla kişiyi kandırdığı öğrenildi. Kandırılan şahıslar suç duyurusunda bulundu.