Türkiye Gazetesi

İlk olarak 7 Ağustos günü banka hesabına tanımadığı bir kişiden para geldiğini dile getiren Kazım Üstün, iş yoğunluğundan dolayı parayı bir süre bekletti ve göndermek için uğraşmadı. Ancak ilerleyen günlerde yine tanımadığı farklı kişilerden de hesabına para gelince şaştı kaldı.

Elazığlı iş insanı Kazım Üstün, tanımadığı şahıslar tarafından hesabına yatırılan paraları gerçek sahiplerine iade etmek için banka ile iletişime geçti. Şimdiye kadar hesabına toplam 30 bin lira yatan Üstün, örnek bir vatandaşlık görevi sergileyerek parayı hiçbir şekilde harcamadı.

PARALARIN SAHİBİNİ ARIYOR

Paranın sahiplerini arayan iş insanı, ''Ayın 7’si itibariyle hesabıma bilmediğim şahıslar tarafından değişik isimli kişilerden para akışı sağlandı, şirket hesabıma. Neden gönderdiklerini bilmiyorum. Gönderen kişileri de tanımıyorum. Önemli olan il dışından değil hepsi Elazığ merkezden geliyor bu paralar. Ben bankam ile de görüştüm. Banka gereken önlemleri aldı.

Niye bu paraların benim hesaba geldiğini bilmiyorum. Bu paraların sahiplerini bulduğumuzda paralarını geri göndereceğiz. Ortalama şu an 30 bin civarında para geldi ve günlük olarak para gelmeye devam ediyor. Para gelişini kapatamıyoruz ama para çıkışını kapattırdık herhangi bir dolandırıcılığa karşı.

Şaşırdım, bilmediğim, tanımadığım ve ticaret yapmadığım insanlar tarafından günlük bana bir para akışı oluyor. Siz olsanız şaşırmaz mısınız? Hiçbir şey yapmadan günlük hesabınıza sabah kalkıyorsunuz her gün 5 bin lira para yatıyor.

Şu an herkesin yapması gereken bir durum. Normal de benim olmayan para, belki atan kişilerin ihtiyacı vardır, taksit yatırmıştır, yanlışlık olmuştur tabi ki ben bu paraları göndereceğim. Herkesin de bu tarz durumlarda göstermesi lazım bu bir insanlık görevi” dedi.

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