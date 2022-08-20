Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale eden ekiplere yolcu otobüsü çarptı, 4'ü sağlık çalışanı, 3'ü itfaiyeci ve 2'si gazeteci olmak üzere 16 kişi hayatını kaybetti. Feci kazaya dair detaylar ortaya çıkmaya başladı. Kazada yaralanlar o anları anlattı, facianın nedeni belli oldu.

YARALILARA YARDIM ETMEK İÇİN DURMUŞLAR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İletişim Daire Başkanlığında kameraman olarak çalışan ve Nizip Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Bekir Özdemir, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde giderken yol kenarında kadınların el kol hareketi yaptığını, kaza olduğunu gördüklerini ve yaralılara yardım etmek için durduklarını belirtti.

"'OTOBÜS GELİYOR KAÇIN' DİYE BAĞIRDIM"

Bir aracın dereye uçtuğunu, bir kişinin hayatını kaybettiğini gördüklerini, bir kişiye de yardım ettiklerini anlatan Özdemir, "112'yi, polisi aradık. Yaralıyı ambulansa yerleştiriyorduk. Ben yer yok diye ambulansın önünden dolanıyordum. Döndüğüm an kafamı kaldırdım yolcu otobüsünün yalpalayarak geldiğini, devrildiğini gördüm. 'Otobüs geliyor kaçın' diye bağırdım, sonrasını hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle çarpmayla ambulans bana vurdu" diye konuştu.

KENDİSİNİ BARİYERLERİN DIŞINA ATMIŞ

Aynı hastanede tedavi altına alınan ve yolda meydana gelen kazaya müdahale eden polis memuru İbrahim Halil Şen, kaza yerine vardıklarında tüm tedbirleri aldıklarını, bir ağır yaralıyı çıkardıklarını, bu sırada otobüsün devrilerek kayarak geldiğini gördüğünü belirtti. Birisinin bağırarak bir arabanın geldiğini söylediğini, kendisini bariyerlerden dışarı attığını ifade eden Şen, "Muhtemelen bariyerin üzerinden kayıp ambulans üstümüzden geçti" dedi.

"KAZA YAPAN ARAÇTAN AKAN SIVI NEDENİYLE OTOBÜS KAYDI"

Yolcu otobüsünde bulunan Muhsin Çelik (34) ise İstanbul'dan Diyarbakır'a yolculuk yaptığını, yol üzerinde kaza olduğunu ve sağlık ekiplerinin kazaya müdahale ettiğini gördüğünü söyledi.

Çelik, "Kaza yapan araçtan akan sıvı nedeniyle otobüs kaydı. Kayan otobüs kazanın yapıldığı alandakilere çarptı. Benim bilincim kapalı değildi ve ben kendim kaza yapan otobüsten çıktım. Yol kenarına gittim. Ekipler, otobüsteki yolcuları çıkartıyordu. Sonra bizi Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne getirdiler, durumum şu an iyi" şeklinde konuştu.

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