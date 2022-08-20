Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Rize'de şifalı denilen suyun arsenikli olduğu ortaya çıkmıştı. Vatandaşlar buna rağmen arsenikli suyu 'şifalı' diyerek içmeye devam etti. Buna benzer bir şifalı olduğu söylenen su da Sivas'ta bulunuyor. Sivas’ın Ulaş ilçesine uzaklığı 30 kilometre mesafede olan Kertmekaracaören köyü şifalı olduğuna inanılan “Kokmuş” suyuyla dikkat çekiyor.

Tadı ve kötü kokusundan dolayı bu adı alan kaynak suyunun başta böbrek taşı olmak üzere bir çok rahatsızlığa iyi geldiği düşünülüyor.

KÖTÜ TADI VE KÖTÜ KOKUSUNA RAĞMEN İÇİLİYOR

Şifa arayanlar kötü tadı ve kokusuna rağmen bu suyu tüketiyor. Yıllardır şifa arayanlar tarafından kilometrelerce yol kat edilerek bulunan bu su kaynağı, Rize’de son günlerin gündemi olan arsenikli suyu akıllara getirdi. Çevre sakinleri yetkililerden suyun incelenmesini istedi.

YUMURTA TADI VAR

Köy sakini Taha Çipil, ilk defa bu suyu içenlerin yumurta tadı aldıklarını belirterek, “Bu suyun böbrek taşlarına ve ciltteki kurumalara iyi geldiği söyleniyor. Ama daha çok böbrek taşıyla ilgili şifa bulmak isteyenler geliyor. Bilmeyenler için yumurtalı bir su gibi kokuyor. İlk defa bu suyu içenler yumurta karışımlı bir su içtiklerini söylüyorlar” dedi.

'BÖBREK TAŞI ŞİKAYETİYLE GELDİ SUYU İÇİNCE ŞİFA BULDU'

Çipil, suyun böbrek taşları üzerindeki olumlu etkilerinin doktorlar tarafından şaşkınlıkla karşılandığını iddia ederek, “Köyümüz de arıcılık ile uğraşan Hasan ağabeyimiz var. Kendisi böbrek taşından bu suyu içerek kurtuldu. Doktora gittiğinde doktor bile nasıl olduğuna şaşırmış. Yine yurt dışından bir ağabey böbrek taşı şikayetiyle bu suya geldi ve şifa bularak geri döndü. Halk arasında bu suyun adı kokmuş su olarak biliniyor.

Tadının iğrenç olmasına rağmen hastalığına şifa arayanlar aldırış etmeden içiyor. Bu suyun hangi hastalıklara iyi geldiğini bilimsel olarak araştırılmasını istiyoruz. Daha önce burada gezerken bazı ablaların yüzüne çamur sürdüğünü gördüm. Çamuru için sürdüklerini sorduğumda sivilcelere iyi geldiğini söylediler” diye konuştu.

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Şifalı sular bir ‘tık’ uzaklıkta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların “kaplica.saglik.gov.tr” internet adresinden, Türkiye genelindeki tüm kaplıcalar ve buralardaki termal suların hangi rahatsızlıklara iyi geldiği konusunda bilgi sahibi olabileceğini belirtti.

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