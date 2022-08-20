Türkiye Gazetesi

Bugün sabah saatlerinde Afyonkarahisar'daki kazada 1 kişi ölmüş 38 kişi yaralanmıştı. Öğle saatlerine doğru ise Gaziantep'te yaşanan feci kazada İhlas Haber Ajansı çalışanları Umut Yakup Tanrıöver ve Abdulkadir Esen'in aralarında bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetmişti. Bunun üzerinden çok geçmeden feci bir kazada Rize'de yaşandı.

İlçeye bağlı Asmalı Irmak köyünde saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada Bölgeye gezme amaçlı geldiği düşünülen yabancı uyruklu turistleri taşıyan minibüs toprak duvara çarptıktan sonra çift kabin aracın üzerinde devrildi.

23 TURİST VE ŞOFÖR YARALANDI

Devrilmenin etkisi ile içlerinde 23 yabancı uyruklu turist yaralanırken, tur minibüsün şoförü araçta sıkıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Güneysu itfaiye ekiplerinin müdahalesi üzerine araçta sıkışan şoför yaralı olarak çıkartıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevrede ki hastanelere nakledildi.

Aracın yalpalanarak seyir ettiği sırada duvara vurarak durduğunu ve ardından aracın devrildiğini söyleyen görgü tanığı Ayşe Yanık, “Araç yukarıdan aşağıya doğru duvarlara vura vura iniyordu. Sonrasında hemen 112 Acil Çağrı hizmetlerini arayarak ihbarda bulundum. Ardından ambulans ve itfaiyeler geldi” ifadelerini kullandı.

Gaziantep’te katliam gibi kaza: 15 kişi hayatını kaybetti Gaziantep’te meydana gelen trafik kazasında aralarında İhlas Haber Ajansı’nın 2 muhabirinin de olduğu 15 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi ise yaralandı. Siyasilerden taziye mesajları peş peşe gelirken Gaziantep Valiliğinden açıklama geldi. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu ulaşıma tekrar açıldı. Hastanede tedavi altında olan yaralıların ifadelerine göre feci kazanın nedeni belli oldu. Katliam gibi kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri de açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziantep'te hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı.

İhlas Haber Ajansı muhabirinin en zor yayını... Gaziantep'teki kazayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı Gaziantep'te şarampole uçan araçtaki yaralılara müdahale etmek için olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin aracına başka bir otobüs çarptı. Korkunç kazada 2'si İHA çalışanı olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Canlı yayına bağlanan İHA Muhabiri Said Vakkas Yağcı, feci kazayla ilgili ayrıntıları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Vakkas, "Saatler önce mesai yaptığımız arkadaşlarımızı kaybettik. Çok kötü, durum çok kötü" dedi.