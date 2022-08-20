Türkiye Gazetesi

Mersin'de sıcaklığın 32 dereceleye kadar yükseldiği şu günlerde bir çiftlikte bulunan binlerce tavuk, havalandırıcının bozulması ile telef oldu.

35 GÜNLÜK 20 BİN TAVUK

Tavuk besiciliği yapan Mustafa Suluç'a ait tavuk çiftliğinde 35 günlük sürece gelen 20 bin tavuk, hava temizleyicisi fanın arızalanması nedeniyle sıcaktan telef oldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma yaparken, telef olan tavuklar ise çiftlikten alınarak toplu olarak toprağa gömüldü.

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