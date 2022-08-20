Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajda , “Gaziantep’in ardından Mardin’in Derik ilçesinden de maalesef elim bir kaza haberi aldık. Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bir kez daha başımız sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

ACI KAZALAR YÜREKLERİ YAKTI

Mardin'in Derik ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan kazada fireni patlayan tır, başka bir kazaya yardım eden insanların arasına dalmış 16 kişi hayatını kaybetmiş, 8’i ağır 29 kişi de yaralanmıştı.

Gaziantep'de sabah saatlerinde yaşanan kazada ise başka bir kazaya yardıma giden ve içlerinde sağlık çalışanı, itfaiyeci, basın mensuplarının da olduğu gruba yoldan çıkan yolcu otobüsü çarpmış İhlas Haber Ajansının 2 muhabiri, 4 sağlık çalışanı ve 3 itfaiye eri olmak üzere toplam 16 kişi hayatını kaybetmiş, 21 kişi ise yaralanmıştı.

Gaziantep’ren sonra Mardin’le sarsıldık! Görüntüler yürek yaktı Gaziantep'teki feci kaza Türkiye'yi hüzne boğarken bir acı haber de Mardin'den geldi! Derik ilçesinde freni patlayan tırın araçlara ve insanlara çarpması sonucu meydana gelen feci kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gaziantep’te katliam gibi kaza: 15 kişi hayatını kaybetti Gaziantep’te meydana gelen trafik kazasında aralarında İhlas Haber Ajansı’nın 2 muhabirinin de olduğu 15 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi ise yaralandı. Siyasilerden taziye mesajları peş peşe gelirken Gaziantep Valiliğinden açıklama geldi. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu ulaşıma tekrar açıldı. Hastanede tedavi altında olan yaralıların ifadelerine göre feci kazanın nedeni belli oldu. Katliam gibi kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri de açıklandı.