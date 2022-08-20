Türkiye Gazetesi

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi.

Atık plastiklerin bulunduğu depodan yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, kısa sürede depoyu saran alevlere müdahale etti. Bu sırada işçilerde itfaiye ekiplerine yardım etti.

Yangın nedeniyle fabrikada büyük maddi hasar meydana gelirken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Yangında kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın! Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın bayram tatili nedeniyle boş olmasının faciayı önlediği ortaya çıktı.

Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın Sakarya'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.