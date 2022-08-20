Türkiye Gazetesi

Kendisinden uzun süredir haber alınamayan iş adamı ve eski spor kulübü başkanı Affer Bacaksız'dan kötü haber geldi. Bacaksız'ın cansız bedeni, yakınları tarafındna evinde bulundu.

ÖLÜM HABERİ HÜZNE BOĞDU

Olay, Aydın'ın Kurtuluş Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bacaksız’dan uzun süre haber alamayan yakınları iş adamının hayatından endişe duyarak evine gitti. Bacaksız’ı hareketsiz halde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Bacaksız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bacaksız’ın ölüm haberi ailesini ve sevenlerini hüzne boğdu.

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