Türkiye Gazetesi

Manisa'ya toplu açılış töreni için gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunusemre Belediyesi tarafından Meydan Camii adıyla yapımı tamamlanan Osmanlı ve Selçuklu mimarisi esintileriyle yapılan 4 minareli caminin açılışını gerçekleştirdi. Camiye geldiğinde büyük bir sevgi gösterisiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, camide Kur'an-ı Kerim okuyarak cami hakkında bilgi aldı.

CAMİNİN ADI 'SARUHANBEY' OLDU

Camiyi gezdikten sonra vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle muhteşem bir eseri akşam namazını beraber kılma ve açılışını yapma şerefine nail olduğumuz için ne mutlu bizlere ve değerli Belediye Başkanımız şuana kadar bu işi erteledi. Bu akşam ismini de camimizin koyalım, dedi. Buranın fatihi kim? Saruhan Bey, yakışır değil mi? Dolayısıyla Camimizin adını da Saruhanbey olarak koymuş olalım. Hayırlı olsun. Rabbim onların mekanlarını cennet eylesin. Sayın Başkanımız Mehmet kardeşimize, onunla beraber burada emeği olan mimarından mühendisine, tüm işçisine tüm hayır severlere Allah razı olsun diyorum. Onların da ölmüşlerine buradan rahmet gönderelim. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Daha nice eserleri inşa ve ihya etmeyi nasip etsin" dedi.

Kurdele kesimi ile resmi açılışı yapılan Saruhanbey Camii'nde geldiği gibi sevgi gösterileriyle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Stadyumu’nun açılış törenine katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Senegal’de Senegal Stadyumu’nun açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer konuk devlet başkanları açılışı yapmak üzere sahaya inerek, devlet başkanları ve futbolcularla paslaştı.

Erdoğan Adli yıl açılış töreninde konuştu: Terörün avukatı olmayın Teröristin fotoğrafını İstanbul Barosu’na asanlara sert çıkan Cumhurbaşkanı "Örgütlerle böylesine içli dışlı olanlar nasıl mesleklerinden men edilebiliyorsa, avukatlar için de böyle bir yöntemin gerekip gerekmediği tartışılmalıdır" dedi.