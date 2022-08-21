Türkiye Gazetesi

Mardin'in Derik ilçesinde Üçyol mevkiinde peş peşe meydana gelen zincirleme trafik kazasında 19 kişi hayatını kaybederken 26 yaralıdan 6'sının durumu ağır olduğu öğrenildi.

Kazadan hafif yaralı bir şekilde kurtulan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Vedat Şanci, kaza anını İhlas Haber Ajansına (İHA) anlattı.

Kazada ayağı kırılarak yaralanan Şanci, “İkinci kaza anında biz oradaydık. Kamyon geldi. Freni patlamıştı, eski araçtı. Daha önce orada çalışan arkadaş bize bilgi verdi. Dedi ki, 'Silopi'den gelmiş araçlar eskidir. Balatalarının da eski olduğu bilgisi' verildi, ama biz uymadık." diye konuştu.

'ARKADAŞ, AKRABA, TANIDIK HEPSİ VEFAT ETTİ'

Kaza anını anlatan Şancı, "Birinci kaza olduktan sonra 3-4 kişi ölmüştü. Orada önlem alınmadığı için ikinci tır da geldi, freni patlayıp insanların içine daldı. Çok sayıda insanı kendisiyle birlikte sürükledi. Çok sayıda insan orada yaralandı. Bir de ölüler var. Kimisinin başı yok kimisinin vücudu yok. Ben oradan sağ kurtuldum. Allah'ıma şükürler olsun. Ayağımdan yara aldım, kırık var. Arkadaş, akraba, tanıdık hepsi vefat etti. Hala şoktayım, hiçbir şey hatırlamıyorum. Birden oldu her şey. Allah rahmet eylesin" dedi.

Mardin'de freni patlayan tır kalabalığa daldı: Ölü sayısı artıyor Gaziantep'teki feci kaza Türkiye'yi hüzne boğarken bir acı haber de Mardin'den geldi! Derik ilçesinde freni patlayan tırın araçlara ve insanlara çarpması sonucu meydana gelen feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 19’a yükseldi. 6’sının durumu ağır olmak üzere yaralı sayısının ise 26 olduğu açıklandı.

Gaziantep’ren sonra Mardin’le sarsıldık! Görüntüler yürek yaktı Gaziantep'teki feci kaza Türkiye'yi hüzne boğarken bir acı haber de Mardin'den geldi! Derik ilçesinde freni patlayan tırın araçlara ve insanlara çarpması sonucu meydana gelen feci kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Erdoğan'dan Mardin ve Gaziantep'teki kazalarda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep ve Mardin’de meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.