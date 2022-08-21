Türkiye Gazetesi

Mardin'in Derik ilçesinde Üçyol mevkiinde peş peşe meydana gelen zincirleme trafik kazasında 19 kişi hayatını kaybederken 26 yaralıdan 6'sının durumu ağır olduğu öğrenildi. Kazayı görgü tanığı Veysi Danış, feci kazaya dair gördüklerini İhlas Haber Ajansına anlattı.

İlk kaza olduğunda yardım amaçlı yaralılara müdahale ettiklerini söyleyen Veysi Danış, 15-20 dakika geçtikten kalabalığın toplandığı ifade etti.

İlk kazadan 3 kişinin öldüğünü aktaran Danış, “O arada bizim yeğenimiz de vefat etti. Biz onunla ilgilenirken kalabalık oldu. O esnada bir baktık yukardan korna sesi geliyor. Meğerse ikinci bir tır freni patlamış. Süratli bir şekilde kalabalığın içine daldı. Kaçan kaçana, çocuklar, yaşlılar... İlk kazada sağlık ekipleri müdahale ediyordu. İkinci tır itfaiye, ambulansa ve araçlara çarptı. Ortalık kan gölüne döndü, ikincisi katliam gibi oldu. Herkes akrabasına koştu, çoluk çocuğuna baktı. Gaziantep’i konuşurken Antep’ten daha kötü olduk. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Mardin'deki kazadan yaralı kurtudu... Dehşeti anlattı: Arkadaş, akraba, tanıdık hepsi vefat etti Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen katliam gibi kazadan yaralı kurtulan Vedat Şanci, dehşet anlarını İHA'ya anlattı. Ayağında kırık olduğunu belirten Şanci, "Arkadaş, akraba, tanıdık hepsi vefat etti. Hala şoktayım, hiçbir şey hatırlamıyorum. Birden oldu her şey." diye konuştu.

Gaziantep’ren sonra Mardin’le sarsıldık! Görüntüler yürek yaktı Gaziantep'teki feci kaza Türkiye'yi hüzne boğarken bir acı haber de Mardin'den geldi! Derik ilçesinde freni patlayan tırın araçlara ve insanlara çarpması sonucu meydana gelen feci kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Mardin'de tır faciası! Ölü sayısı artıyor Gaziantep'teki feci kaza Türkiye'yi hüzne boğarken bir acı haber de Mardin'den geldi! Derik ilçesinde freni patlayan tırın araçlara ve insanlara çarpması sonucu meydana gelen feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükselirken, 1 polisin de şehit olduğu öğrenildi. 6’sının durumu ağır olmak üzere yaralı sayısı 26 olarak açıklanırken, Mardin'e giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kazaya ilişkin şoförlerin gözaltına alındığı ihmal-kasıt incelemesi yapıalcağını açıkladı.