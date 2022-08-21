Türkiye Gazetesi

İstanbul Şişli'de saat 23.00 sıralarında Kuştepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda yapılan düğünle ilgili gelen şikayetler üzerine, bölgeye Çarşı ve Mahalle Bekçileri sevk edildi. Düğünü sonlandırmak isteyen mahalle bekçilerine, düğüne katılanlar saldırıda bulundu.

TAŞLARLA SALDIRDILAR

Düğünün devam etmesini isteyen düğün sahipleri, bekçilere taş, kalas ve sopalarla saldırdı. Sırtına aldığı darbelerle yere yığılan Oltan Koca, biber gazınından da etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan üç çocuk babası Oltun Koca Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede şehit oldu.

İŞ ARKADAŞLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Oltan Koca’nın ölüm haberini alan meslektaşları hastaneye akın etti. İstanbul İl Emniyet Müdür Zafer Aktaş hastaneye gelerek olay hakkında bilgi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, hastaneye gelerek incelemlerde bulundu. Olayla ilgili yapılan çalışmada, bekçilere saldırdıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," 21.08.2022 tarihinde Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Çarşı Ve Mahalle Bekçisi Oltan Koca, Kuştepe Mahallesi Yavrukuş sokak içerisinde meydana gelen olayda mukavemet gösteren şahıslara müdahale esnasında fenalaşarak kaldırıldığı Florence Nightingale Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı ve sabırlar dilerim. Mekanı cennet, ruhu şad olsun." ifadelerine yer verdi.

Driftli düğün konvoyu, trafiği birbirine kattı Büyükçekmece’de trafik magandaları yolu kapatıp damadın etrafında drift yaptı. Canını hiçe sayan şahıslar, yaşananları yine kendileri çekip kendileri paylaştı.