Türkiye Gazetesi

Olay, gece saatlerinde Konyaaltı ilçesi Konyaaltı sahili Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerine kamyonet ile gelen gençler, adeta kamyonetin üzerini açık diskoya çevirdi. Eğlencenin dozunu kaçıran gençler, yüksek müzik eşliğinde seyir halindeki araç üzerinde dans ederek eğlendi. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: Çok sayıda yaralı var Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Devasa tır şehri karıştırdı: Elektrik telleri söküldü, trafik alt üst oldu Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Derince limanına gemi malzemesi taşıdığı iddia edilen tır, şehri karıştırdı. Elektrik telleri söküldü, trafik durma noktasına geldi. Yük dolu tır, saatler süren mücadelenin ardından limana ulaştı.

Trafik kazası geçiren Hollywood yıldızı Anne Heche hayatını kaybetti l (Anne Heche kimdir?) Ajanslara düşen son dakika haberine göre geçtiğimiz hafta trafik kazası geçiren Hollywood yıldızı Anne Heche, hayatını kaybetti. Los Angeles’te, tam da evinin önünde geçirdiği kaza yüzünden ağır yaralanan isim, alev topuna dönen araçtan zor kurtarılmıştı. Yoğun bakımda entübe edilerek tedavi gören ABD'li oyuncu Anne Heche’in hayatını kaybettiği açıklandı.