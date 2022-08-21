Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesi Keklik köyü mevkiinde 3 gün önce sabah saatlerinde fıstık toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan A.A. (42) idaresindeki traktör, kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada Arif Küçük (30) ve kimliği belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti, Ahmet Küçük (76), Ali Küçük (42) ve kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesi Mehmet Cankesen Acil Ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'deki feci kazada şehit olan polisle ilgili kahreden detay ortaya çıktı Mardin'in Derik ilçesinde, kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarpması sonucu meydana gelen kazada 19 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Feci kazada şehit olan polis memuru Yahya Ergin ile ilgili ortaya çıkan ayrıntı ise yürek yaktı. 1 çocuk babası Ergin'in bir hafta önce Tekirdağ'dan Mardin'in Derik ilçesine tayin olduğu öğrenildi.

Mardin'deki kazada bir polisimiz şehit oldu Emniyet Genel Müdürlüğü Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen ilk kazada Polis Memuru Yahya Ergin şehit olduğunu duyurdu.

Bakan Soylu duyurdu: Mardin'deki kazada 2 şoför gözaltında, ihmal-kasıt incelemesi yapılacak Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen feci kazanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile olay yerine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini ve kazaya ilişkin iki şoförün gözaltına alındığını duyurdu.