Güneş altında ve maske içerisinde 8 saat çalışıyorlar: Mesai zorlu ama hasat tatlı
21.08.2022 - 12:05 | Son Güncelleme: 21.08.2022 - 12:08
Türkiye Gazetesi
Elazığ’da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, arıcıların maske içerisinde zorlu mesaisi sürüyor. Tatlı bir hasat için güneşin alında alın teri döken arıcılar, bir yıllık emekleri için yoğun mesai harcıyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Arı,arıcı,elazığ,mesai,
899184 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/899184.aspx
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