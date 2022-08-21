Türkiye Gazetesi

Denizli’nin Tavas ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Samanlık Mahallesi’nde meydana geldi. Hasan Çokgezen (28) idaresindeki otomobil ile M.K.(34) yönetimindeki otomobil Turgut Özal Bulvarı'nda kafa kafaya çarpıştı. Çarpma etkisiyle kontrolden çıkan Çokgezen idaresindeki otomobil takla attı. Daha sonra yan duran aracın içinde yaralıları gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere haber verdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri araçlarda bulunan yaralılara il müdaleye gerçekleştirdi.

Kazada hayatını kaybeden Hasan Çokgezen

Hasan Çokgezen, olay yerinde yapılan tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı sürücü M.K. ile aynı otomobilde yolcu konumunda bulunan K.S. ise Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Ambulanslarla hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre kapatılan yol, büyük maddi hasarın oluştuğu araçların çekiciyle bölgeden uzaklaştırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Öte yandan kaza sonucu hayatını kaybeden Hasan Çokgezen, bugün öğle saatlerinde Tavas ilçesinde Mahalle Camide kılanan cenaze namazı sonrası Baharlar Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Mardin'deki feci kazada ölen 20 kişi toprağa verildi Mardin'in Derik ilçesinde gübre yüklü tırın 2 araca çarparak devrilmesi sonucu olay yerine ekipler sevk edildi. Çevredeki vatandaşların da olay yerine toplandığı esnada başka bir tır kalabalığın arasına daldı. Kazada 20 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. 20 kişinin cenazesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törenle defnedildi.

Bakan Soylu'dan Mardin ve Gaziantep'teki kazalara ilişkin açıklama: Soruşturma çok önlü sürüyor Mardin ve Gaziantep'te meydana gelen kazalara ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleriBakanı Süleyman Soylu, "Kazalara ilişkin soruşturmalar çok yönlü olarak sürüyor. Mardin'de de kaza olan yolda bir eğim var. Vatandaşlarımızın Mardin'deki çevre yolu talebine cevap vereceğiz. Ulaştırma Bakanlığımız buraya gelecek ve bunu hemen hayata geçirmeye çalışacak" dedi.