Kilis merkeze bağlı Topdağı köyü civarında biri yol kenarındaki eski kum ocağında diğeri de yaklaşık 100 metre uzaklıkta dağlık alanda hareketsiz halde ceset gören bir çoban durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, cesetlerin 2 kadına ait olduğunu belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cesetlerin kimlikleri ve ölüm nedenlerinin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Kilis'te dağlık alanda 2 kadın cesedi bulundu
21.08.2022 - 18:25 | Son Güncelleme: 21.08.2022 - 18:25
Türkiye Gazetesi
Kilis'te bir çoban, dağlık alanda iki kadın cesedi buldu. Güvenlik güçleri, kadınların nasıl öldüğünü araştırıyor.
Kaynak: AJANSLAR
Etiketler : kilis,ceset,haberler,
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