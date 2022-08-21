Türkiye Gazetesi

Trabzon'un Of ilçesinde geçen yıl 31Ağustos günü bir baba, üç evladının canına kıydı. Emre Göktaş, kızları Yaren (10), Hiranur (7) ve Elif Beyza Göktaş'ı (4) tabancayla vurarak öldürdü. Bu korkunç cinayet sonrası tutuklanan şahıs, cezaevinde 2 Eylül'de bileklerini keserek intihara teşebbüs etti. Hastanedeki tedavisinin ardından yeniden demir parmaklıklar ardında giren sanık hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE

İddianamede Göktaş'ın, Adli Tıp Kurumunun "cezai ehliyetinin tam" olduğunu bildiren raporuna yer verildi. Bu sebeple faili bulunduğu suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu kaydedildi.

SUÇU EŞİNE ATTI

Sanığın savcılık ifadesinde "Eşimle aramda geçimsizlik vardı. Tartışmaların ana kaynağı eşimin çalışmasını istemediğindendi" dediği aktarıldı.

MAHKEME, İDDİANAMEYİ KABUL ETTİ

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Emre Göktaş için "üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme suçundan 3 defa ağırlaştırılmış hapisle cezalandırılması istendi.

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