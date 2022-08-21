Türkiye Gazetesi

Batman'ın Beşiri ilçesi Kesiktaş köyü yakınlarında hayvanlarını otlatan çoban, petrol atığı olan bir bataklığa saplanmış sırtlanı fark etti. Çoban durumu Batman itfaiyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) bildirdi.

KALP MASAJI YAPILDI

Ekipler, ihbar sonrası bölgeye geldi. İtfaiye erleri, uzun uğraşların ardından nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlanı mahsur kaldığı yerden çıkardı. Ekipler, nefes almayan sırtlana bir süre kalp masajı yaptı. Hayvan müdahaleye rağmen telef oldu.

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